В Рязани из-за ДТП напротив ТРЦ «Премьер» образовалась пробка

Инцидент произошел на Московском шоссе в четверг, 21 июля.

В Рязани на Московском шоссе из-за ДТП образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили в группе « Город 62 | Новости Рязани и области » в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на участке около ТРЦ «Премьер» в четверг, 21 июля.

«Авторы безобразия раскорячились у Барса, в левом ряду», — указано в публикации.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», там произошло ДТП. Судя по фотографиям, между собой столкнулись две легковушки. Информации о пострадавших нет.