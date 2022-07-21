В Рязани из-за ДТП напротив ТРЦ «Премьер» образовалась пробка
Инцидент произошел на Московском шоссе в четверг, 21 июля.
В Рязани на Московском шоссе из-за ДТП образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили в группе «
Инцидент произошел на участке около ТРЦ «Премьер» в четверг, 21 июля.
«Авторы безобразия раскорячились у Барса, в левом ряду», — указано в публикации.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», там произошло ДТП. Судя по фотографиям, между собой столкнулись две легковушки. Информации о пострадавших нет.