Россельхознадзор нашел нарушения в поставках молочной продукции в детские лагеря

В них были занижены пищевая ценность и наличие жиров растительного происхождения.

Россельхознадзор нашел нарушения в семи поставляемых в детские организации образцах молочной продукции. Информация об этом в четверг, 21 июля, появилась на сайте органа.

Установлено, Россельхознадзор решил проверить продукты, которые поставляются детям в оздоровительные лагеря и центры. Всего было взято 22 пробы с молочных продуктов. Выяснилось, что семь из них оказались несоответствующими требованиям технических регламентов. В них были занижены пищевая ценность и наличие жиров растительного происхождения.

Тем самым, почти треть (32%) продуктов, отобранных из числа поступивших в детские оздоровительные лагеря и центры, оказались некачественными.

Россельхознадзор принял соответствующие меры к поставщикам.