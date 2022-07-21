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Режиссеру «Ералаша» вынесли приговор за педофилию
48-летнего Илью Белостоцкого обвиняли за совершение действий сексуального характера в отношении знакомого ему мальчика.

Режиссера и постановщика киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого осудили за педофилию. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

48-летнего Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Его осудили за преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

По информации ведомства, в ноябре 2018 года Белостоцкий «совершил действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии». Из-за этого ребенок не мог оказать сопротивление и осознать характер действий.

О задержании режиссера стало известно в октябре 2021 года. Сообщалось, что при обыске в его доме нашли фото и видео с обнаженными детьми.