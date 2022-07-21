Появились подробности аварии в Горроще со сбитым пешеходом

Авария случилась накануне в среду.

В региональном управлении МВД рассказали обстоятельства аварии в Горроще, где сбили человека. Информация об этом в четверг, 21 июля, появилась на сайте ведомства.

Авария случилась в среду, 20 июля, примерно в 17.40 вблизи дома № 59 по улице Дзержинского. Там 40-летний рязанец на автомобиле Hyundai Solaris сбил 43-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее об аварии сообщили очевидцы.