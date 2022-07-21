На трех рязанских улицах отключили холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
На трех рязанских улицах в четверг, 21 июля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте «
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Быстрецкая, дома №№ 15, 11;
- улица Кальная, дома №№ 23, 24А (ЦТП), 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 26А;
- улица Семена Середы, дома №№ 11, 14 (Детский сад № 109), 17, 21, 23/27.
Подвоз технической воды организуют к дому № 14 по улице Семена Середы с 11:30.