На трех рязанских улицах отключили холодную воду

Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

На трех рязанских улицах в четверг, 21 июля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте « Водоканала ».

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Быстрецкая, дома №№ 15, 11;

улица Кальная, дома №№ 23, 24А (ЦТП), 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 26А;

улица Семена Середы, дома №№ 11, 14 (Детский сад № 109), 17, 21, 23/27.

Подвоз технической воды организуют к дому № 14 по улице Семена Середы с 11:30.