На «правительственном часе» в облдуме депутаты спросили у Валерия Емеца про соцподдержку рязанских семей в регионе

После доклада депутаты задали руководителю минтруда и соцзащиты ряд вопросов по соцподдержке многодетных родителей, о подарках молодым матерям и знают ли рязанские семьи, что маткапитал можно направлять на лечение.

В среду, 20 июля, на правительственном часе в облдуме перед депутатами выступил министр труда и защиты населения региона Валерий Емец. Доклад министра состоял в основном из цифр: в области проживает 121 тысяч семей, в них 200 тысяч детей. Многодетных семей в регионе — 13, 4 тысячи. Министр также поделился: в регионе в 2021 году семьи с детьми получили соцподдержку на 4,6 млрд рублей.

После доклада депутаты задали руководителю министерства ряд вопросов по соцподдержке многодетных родителей, о подарках молодым матерям и знают ли рязанские семьи, что маткапитал можно направлять на лечение. Самым первым прозвучал вопрос от депутата Глазунова: почему в области никак не поздравляют женщин при рождении детей. Владимир Емец согласился, что в 43 регионах молодым матерям дарят подарки. По подсчетам минсоцзащиты: набор, который презентуют на рождение должен стоить около 5 тысяч рублей. «Мы вышли с предложением в министерство финансов, чтобы такую меру предусмотреть», — рассказал министр.

Сергей Гришков в свою очередь уточнил: сколько семей направило маткапитал на оплату медуслуг. Недавно депутаты поддержали такую возможность. «В органах соцзащиты одно заявление», — пояснил Емец. Однако министр уверен, что тема востребована, многие в Рязанской области пока не знают о такой возможности. Сейчас 70% семей региона берут средства маткапитала на ремонт жилья.

«Рассматривался ли вопрос денежной компенсации за участки, которые полагаются многодетным семьям», — уточнил Александр Жукаев. На этот вопрос ответил министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров, который сказал, что для предоставления компенсаций взамен земельного участка необходимы дополнительные 1 млрд 300 млн в бюджете. Таких денег у региона нет. Майоров также согласился, что есть проблема, когда земельные участки многодетным семьям предлагают «без соответствующей инженерной инфраструктуры».