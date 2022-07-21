Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
17°
Птн, 22
22°
Сбт, 23
27°
ЦБ USD 54.85 -0.59 21/07
ЦБ EUR 55.83 -0.62 21/07
Нал. USD 60.6 / 66.97 21/07 11:51
Нал. EUR 63.5 / 68.06 21/07 11:51
Новости
Публикации
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
1 час назад
140
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
8 230
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
5 063
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
9 263
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«МК»: в России больше не будет единовременной выплаты к 1 сентября
В 2021 году родителям с детьми от шести до 18 лет полагались выплаты в десять тысяч рублей, чтобы собрать их в школу. В этом году, как сообщает издание, выплат не будет. В частности, это связано с окончанием пандемии и «изменением экономической ситуации в стране».

В России больше не будут выплачивать единовременную выплату на школьников к 1 сентября. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил «МК» со ссылкой на источник.

В 2021 году родителям с детьми от шести до 18 лет полагались выплаты в десять тысяч рублей, чтобы собрать их в школу. В этом году, как сообщает издание, выплат не будет. В частности, это связано с окончанием пандемии и «изменением экономической ситуации в стране».

Информацию частично подтвердила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, государству удалось выстроить полную линейку социальной помощи семьям с детьми всех категорий.

«В первую очередь государству удалось охватить нуждающиеся семьи всех категорий, — сказала Бессараб. — Если еще в прошлом году часть семей не получала помощь, например с детьми в возрасте от 6 до 17 лет, то уже в этом году им также оказывают поддержку».

Она напомнила, что в 2022 году матпомощью обеспечены все возрасты и категории нуждающихся: семьи с детьми от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи и с восьми до 16 лет. Также денежная поддержка идет для одиноких родителей, инвалидов и беременных.

В силу таких причин, поясняет издание, скорее всего единовременных выплат школьникам можно не ждать.