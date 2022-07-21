«МК»: в России больше не будет единовременной выплаты к 1 сентября

В 2021 году родителям с детьми от шести до 18 лет полагались выплаты в десять тысяч рублей, чтобы собрать их в школу. В этом году, как сообщает издание, выплат не будет. В частности, это связано с окончанием пандемии и «изменением экономической ситуации в стране».

В России больше не будут выплачивать единовременную выплату на школьников к 1 сентября. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил «МК» со ссылкой на источник.

В 2021 году родителям с детьми от шести до 18 лет полагались выплаты в десять тысяч рублей, чтобы собрать их в школу. В этом году, как сообщает издание, выплат не будет. В частности, это связано с окончанием пандемии и «изменением экономической ситуации в стране».

Информацию частично подтвердила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, государству удалось выстроить полную линейку социальной помощи семьям с детьми всех категорий.

«В первую очередь государству удалось охватить нуждающиеся семьи всех категорий, — сказала Бессараб. — Если еще в прошлом году часть семей не получала помощь, например с детьми в возрасте от 6 до 17 лет, то уже в этом году им также оказывают поддержку».

Она напомнила, что в 2022 году матпомощью обеспечены все возрасты и категории нуждающихся: семьи с детьми от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи и с восьми до 16 лет. Также денежная поддержка идет для одиноких родителей, инвалидов и беременных.

В силу таких причин, поясняет издание, скорее всего единовременных выплат школьникам можно не ждать.