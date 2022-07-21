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Депутаты рязанской облдумы подвели итоги весенней сессии
Заседание состоялось в среду, 20 июля. Подводя итоги, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что работа велась в непростых условиях с учетом проблем в экономике, связанных с беспрецедентными санкциями.

Депутаты рязанской облдумы подвели итоги весенней сессии. Информация об этом в четверг, 21 июля, появилась на сайте парламента.

Заседание состоялось в среду, 20 июля. Подводя итоги, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что работа велась в непростых условиях с учетом проблем в экономике, связанных с беспрецедентными санкциями.

Он также добавил, что несмотря на трудности, депутатам удалось обеспечить своевременное доведение средств федерального бюджета до получателей Рязанской области и принять ряд законов в социальной сфере, сфере бизнесах и многих других.

Так, по словам члена комитета по экономическим вопросам Татьяны Гусевой, был принят закон, который устанавливает пониженные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения.

«Был расширен перечень отраслей, которые могут воспользоваться господдержкой. Работали и в направлении повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе смягчили требования к инвесторам», — рассказала она.

Также депутаты утвердили новый порядок определения общего объема субвенций муниципальным образованиям на покупку жилья для детей-сирот.

Теперь депутат облдумы готовятся к осенней сессии. Они утвердили план законотворческой деятельности, в который уже вошли около 30 законопроектов.

«В формате правительственных часов мы обсудим актуальные проблемы системы общего образования, реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройство населенных пунктов. Вернемся к вопросам кадрового обеспечения учреждений социальной сферы, проанализируем эффективность использования государственного имущества Рязанской области, текущее состояние и перспективы развития сельского хозяйства и туристической отрасли в регионе, — уточнил Аркадий Фомин.- Сегодня нашей общей задачей является создание необходимой правовой базы для реализации программ импортозамещения и дальнейшего социально-экономического развития региона».