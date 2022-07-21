А что в кино? «Кукла. Последнее проклятие», «Хронос» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди них стоит отметить мексиканский фильм ужасов «Кукла. Последнее проклятие» режиссера и сценариста Генри Бедуэлла о древнем демоне Наро, вселившемся в тело маленькой девочки.
Фантастический фильм «Хронос» режиссеров Романа Просвирнина и Дмитрия Аболмасова создан по мотивам рассказов Кира Булычева, адаптированных к современной реальности.
Французская комедия «Неувольняемый» рассказывает о госслужащем Венсане, который очень доволен своей работой, не требующей от него особых усилий, однако его начальница всеми силами старается избавиться от него.
Мультипликационная новинка «Пес-самурай и город кошек» рассказывает об отважном псе Хэнке, который мечтает стать самураем и однажды его мечта помогает спасти его городок от полчищ пушистых ниндзя-кошек.
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