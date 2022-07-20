Мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней рязанки
На него завели уголовное дело.
Уроженца Владимирской области подозревают в изнасиловании 17-летней рязанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.
Инцидент произошел в поселке Тума в воскресенье, 17 июля.
Неизвестный напал на 17-летнюю девушку и «совершил преступления против половой неприкосновенности». После этого он скрылся.
Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.
Мужчину задержали. Им оказался 31-летний безработный уроженец Владимирской области. Ранее его судили за убийство. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.