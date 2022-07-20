Мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней рязанки

На него завели уголовное дело.

Уроженца Владимирской области подозревают в изнасиловании 17-летней рязанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел в поселке Тума в воскресенье, 17 июля.

Неизвестный напал на 17-летнюю девушку и «совершил преступления против половой неприкосновенности». После этого он скрылся.

Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Мужчину задержали. Им оказался 31-летний безработный уроженец Владимирской области. Ранее его судили за убийство. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.