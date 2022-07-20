Житель Московской области сбывал поддельные купюры в Рязанской области

Его задержали во время попытки сбыть еще одну купюру в магазине в Клепиковском районе.

Житель Московской области сбывал поддельные купюры в Рязанской области. Подробности задержания злоумышленника в среду, 20 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в марте этого года 25-летний мужчина приехал в Спас-Клепики и пытался расплатиться пятитысячной купюрой. Деньги показались продавцу поддельными, и она их оставила у себя, сославшись на отсутствие сдачи. Затем женщина передала описания внешности незнакомца и его автомобиля полицейским.

Правоохранители отправились на поиск мужчины и вскоре обнаружили его в другом магазине города. Он уже стоял на кассе и пытался расплатиться фальшивой купюрой, но, при виде полицейских, съел деньги. При себе поддельных купюр у москвича больше не нашли, а в автомобиле задержанного обнаружили еще 18 пятитысячных и пять двухтысячных купюр. Банкноты были спрятаны у пассажирского сидения. Водитель утверждал, что не знал об этих денежных средствах. Экспертиза установила, что обнаруженные купюры поддельные.

В ходе расследования дела полицейские установили, что мужчина успел сбыть как минимум семь фальшивых банкнот в Рыбном, Клепиковском районе и Московской области. По сведениям следствия, поддельные банкноты злоумышленник приобретал с помощью сети Интернет.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Расследование уголовного дело закончено, его передали в суд.