Волгоградец вернулся из командировки и обнаружил мертвую голую женщину в своем автомобиле

Труп обнаружил сам владелец автомобиля Mitsubishi. По его словам, он уезжал на месяц в командировку, а автомобиль оставил во дворе. Некоторое время иномарка была под сигнализацией, но потом сел аккумулятор.

В Волгоградской области в чужом автомобиле нашли голую мертвую женщину. Об этом в среду, 20 июля, сообщил портал «Провинция.ру».

Инцидент случился в городе Волжский. Труп обнаружил сам владелец автомобиля Mitsubishi. По его словам, он уезжал на месяц в командировку, а автомобиль оставил во дворе. Некоторое время иномарка была под сигнализацией, но потом сел аккумулятор.

Мужчина вернулся из командировки накануне во вторник, 19 июля. В тот же день пошел проверять машину. Там он обнаружил труп голой женщины. При этом ее вещи лежали рядом.

«Она была абсолютно голая, под ней лежали вещи, ярко-розовый свитер и джинсовые бриджи. На пассажирском сиденье лежали шлепки. Видимо, она пролежала в машине уже несколько дней…» — рассказали очевидцы происшествия.

Личность женщины устанавливают. Известно, что на вид ей около 40-45 лет.

Следователи предполагают, что это могла быть бездомная или наркоманка. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Причину установят следователи.