В Тюменской области мужчина зарезал друга из-за собаки

На суде обвиняемый раскаялся и попросил прощения. Он рассказал, что много лет дружил с убитым. Мужчине назначили шесть лет колонии строгого режима.

В Тюменской области мужчина зарезал друга из-за собаки. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Голышмановского районного суда.

Инцидент произошел в начале февраля. В гости к мужчине пришли его знакомые. В ходе застолья, где они выпили не меньше литра самогона, между хозяином дома и одним из гостей произошел конфликт. Мужчина требовал, чтобы его друг перестал трогать его собаку. После отказа гостя, хозяин дома ударил его ножом в живот.

Пострадавшего пытались спасти: его брат закрывал рану тряпками, а нападавший сам вызвал скорую помощь. Мужчина умер до приезда врачей.

На суде обвиняемый раскаялся и попросил прощения. Он рассказал, что много лет дружил с убитым. Мужчине назначили шесть лет колонии строгого режима.