В Татарстане восьмилетний ребенок погиб в ДТП

Авария случилась во вторник, 19 июля, на 66 километре трассы «Казань-Ульяновск».

В Татарстане восьмилетний ребенок погиб в ДТП. Об этом сообщил портал « Татар-Информ ».

Авария случилась во вторник, 19 июля, на 66 километре трассы «Казань-Ульяновск».

Как рассказала изданию республиканская Госавтоинспекция, 43-летний водитель Renault выехал на «встречку» для обгона. Он не справился с управлением, а легковушка вылетела в кювет.

Погибли два человека: ребенок и 65-летняя женщина. Водителя, а также 42-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Отмечается, что у мужчины не было водительских прав.