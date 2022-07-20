В Татарстане восьмилетний ребенок погиб в ДТП
Авария случилась во вторник, 19 июля, на 66 километре трассы «Казань-Ульяновск».
В Татарстане восьмилетний ребенок погиб в ДТП. Об этом сообщил портал «
Авария случилась во вторник, 19 июля, на 66 километре трассы «Казань-Ульяновск».
Как рассказала изданию республиканская Госавтоинспекция, 43-летний водитель Renault выехал на «встречку» для обгона. Он не справился с управлением, а легковушка вылетела в кювет.
Погибли два человека: ребенок и 65-летняя женщина. Водителя, а также 42-летнюю пассажирку доставили в больницу.
Отмечается, что у мужчины не было водительских прав.