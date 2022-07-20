В Свердловской области четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у родителей

Родители находились дома со своими детьми — четырехлетней девочкой и годовалым ребенком. Когда началось возгорание, взрослые успели выйти из горящего дома с младшим ребенком. Четырехлетняя девочка пыталась спрятаться от огня на мансарде.

В Свердловской области четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у родителей. Об этом в среду, 20 июля, сообщила «КП» со ссылкой на секретаря управления МВД по региону Валерия Горелых.

Возгорание случилось в частном жилом доме. Родители находились дома со своими детьми — четырехлетней девочкой и годовалым ребенком. Когда началось возгорание, взрослые успели выйти из горящего дома с младшим ребенком. Четырехлетняя девочка пыталась спрятаться от огня на мансарде.

Ребенок сгорел на глазах у родителей. Ее тело нашли пожарные. Также пострадал отец семейства — его госпитализировали с острым отравлением продуктами горения.

Причина пожара неизвестна.

Фото «КП»