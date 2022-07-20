В Шацком районе в массовом ДТП пострадал 56-летний саратовец

На трассе М5 «Урал» столкнулись три грузовика.

В Шацком районе в массовом ДТП пострадал 56-летний саратовец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 19 июля, в 18:50 на 391 километре трассы М5 «Урал». 56-летний житель Саратовской области за рулем грузовика Scania отвлекся от дороги и столкнулся с грузовиком «МАЗ», которым управлял 58-летний житель Ульяновской области. После удара Scania продолжила движение и столкнулась с «ГАЗ-3302», которым управлял 33-летний саратовец.

Водитель Scania получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Шацком районе столкнулись «ВАЗ-2107» и грузовик Volvo. Пострадали три человека.