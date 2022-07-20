В Сараях построят новое здание поликлиники

Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков.

В Сараях построят новое здание поликлиники. Об этом во время рабочей поездки в район заявил врио губернатора Павел Малков, пишет сайт облправительства .

Политик посетил поликлинику Сараевской межрайонной больницы во вторник, 19 июля.

Учреждение находится в деревянном здании 1932 года постройки. Отмечается, что оно — в неудовлетворительном состоянии. Во время осмотра поликлиники подняли вопрос о строительстве новой котельной — ее износ составляет более 90%.

По словам Малкова, необходимо строить новое здание поликлиники.

«Мы уже обсудили, что это должна быть модульная конструкция. Сейчас надо определить для нее окончательное место. Объект должен располагаться рядом с больницей. Это позволит организовать общую систему отопления для всего больничного комплекса», — отметил врио губернатора. Он поручил подготовить проектно-сметную документацию и определиться с источником финансирования к началу 2023 года.