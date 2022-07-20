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В Самаре младенец утонул во время купания в ванне
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Мать мальчика задержали, проводится расследование.

В Самаре младенец утонул во время купания в ванне. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 июля. 17-летняя мать купала своего сына и оставила его без присмотра. Когда она вернулась, десятимесячный младенец был мертв.

Сообщается, что девушка нигде не учится и не работает.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Девушку задержали, проводится расследование.