В Самаре младенец утонул во время купания в ванне
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Мать мальчика задержали, проводится расследование.
В Самаре младенец утонул во время купания в ванне. Об этом
Инцидент произошел 18 июля. 17-летняя мать купала своего сына и оставила его без присмотра. Когда она вернулась, десятимесячный младенец был мертв.
Сообщается, что девушка нигде не учится и не работает.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Девушку задержали, проводится расследование.