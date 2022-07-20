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В Рыбном осудят рецидивиста за убийство знакомого
Подробности привела пресс-служба регионального следкома.

В Рыбном осудят рецидивиста за убийство знакомого. Подробности происшествия в среду, 20 июля, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 22 апреля 2022 года 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель предложил своему знакомому подработать, на что тот отказался. Тогда между нетрезвыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего. После этого преступник скрылся.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи нашли обвиняемого по горячим следам и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его передали в суд для рассмотрения по существу.