В Рыбном осудят рецидивиста за убийство знакомого
Подробности привела пресс-служба регионального следкома.
В Рыбном осудят рецидивиста за убийство знакомого. Подробности происшествия в среду, 20 июля,
Установлено, что 22 апреля 2022 года 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель предложил своему знакомому подработать, на что тот отказался. Тогда между нетрезвыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего. После этого преступник скрылся.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователи нашли обвиняемого по горячим следам и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его передали в суд для рассмотрения по существу.