В Рыбном осудят рецидивиста за убийство знакомого

Подробности привела пресс-служба регионального следкома.

В Рыбном осудят рецидивиста за убийство знакомого. Подробности происшествия в среду, 20 июля, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 22 апреля 2022 года 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель предложил своему знакомому подработать, на что тот отказался. Тогда между нетрезвыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего. После этого преступник скрылся.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи нашли обвиняемого по горячим следам и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его передали в суд для рассмотрения по существу.