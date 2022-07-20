В Рязанском районе нашли плантацию конопли

33-летний рязанец выращивал коноплю у себя на участке в СНТ около деревни Романцево. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском районе нашли плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что 33-летний рязанец выращивает у себя на участке в СНТ около деревни Романцево коноплю. Мужчину задержали, а на его даче провели обыск.

Полицейские нашли три теплицы, где росли более 80 кустов наркосодержащего растения. Там же находились и горшки с рассадой.

В доме у рязанца нашли 277 граммов готовой марихуаны и более 11 килограммов конопли в стадии высушивания.

Выяснилось, что мужчина заказал семена сортовой конопли через интернет из-за границы.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее крупную плантацию конопли оперативники обнаружили в Солотче.