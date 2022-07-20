Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
17°
Чтв, 21
15°
Птн, 22
21°
ЦБ USD 55.44 -1.12 20/07
ЦБ EUR 56.45 -0.7 20/07
Нал. USD 60.8 / 56.7 20/07 12:57
Нал. EUR 63.05 / 57.67 20/07 12:57
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
7 469
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
4 462
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
8 647
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
14 489
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанском районе нашли плантацию конопли
33-летний рязанец выращивал коноплю у себя на участке в СНТ около деревни Романцево. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском районе нашли плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что 33-летний рязанец выращивает у себя на участке в СНТ около деревни Романцево коноплю. Мужчину задержали, а на его даче провели обыск.

Полицейские нашли три теплицы, где росли более 80 кустов наркосодержащего растения. Там же находились и горшки с рассадой.

В доме у рязанца нашли 277 граммов готовой марихуаны и более 11 килограммов конопли в стадии высушивания.

Выяснилось, что мужчина заказал семена сортовой конопли через интернет из-за границы.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее крупную плантацию конопли оперативники обнаружили в Солотче.