В Рязанской области осудят мужчину, зарезавшего собутыльника

Трагедия произошла 13 апреля в деревне Аргамаково.

В Рязанской области осудят мужчину, зарезавшего собутыльника. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел 13 апреля в деревне Аргамаково Спасского района. Двое мужчин во время застолья поссорились. Во время конфликта обвиняемый нанес семь ножевых ударов: в шею и грудную клетку. После этого он скрылся.

От полученных ранений потерпевший погиб.

В кратчайшие сроки подозреваемого нашли и задержали. Отмечается, что он неоднократно судим. Его заключили под стражу. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в суд для рассмотрения.