В рязанской Горроще мужчина украл колбасу и тысячу рублей

На него завели уголовное дело.

В рязанской Горроще мужчину задержали за кражу продуктов и одной тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД .

Инцидент произошел на улице Гоголя.

В полицию обратился 51-летний мужчина — представитель предприятия по торговле мясом и молоком. Он рассказал, что ночью неизвестные взломали крышу палатки. Из заведения украли несколько килограммов колбасы и сыра. Из кассы украли 1000 рублей.

Оперативники осмотрели палатку. Они узнали, что неизвестный повредил металлическую крышу. Следов преступник не оставил.

Опросив местное население, полицейские узнали, что утром рязанцец угощал собутыльников дорогостоящей колбасой. По отзывам местных жителей, «он не мог похвастать стабильным заработком».

Оперативники нашли жителя Рязанской области. Они определили его причастность к краже. У него нашли часть украденных продуктов. Мужчину задержали.

На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.