В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе М5

Авария произошла 16 июля в 23:50 на 185 километре трассы М5 «Урал».

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе М5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 16 июля в 23:50 на 185 километре трассы М5 «Урал».

20-летняя жительница Рязанского района за рулем Mercedes-Benz, сбила 33-летнего рязанца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.