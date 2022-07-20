В Рязани 100-летний юбилей отметил труженик тыла Виктор Чернин
Ветерана труда поздравила мэр города Елена Сорокина.
В Рязани 100-летний юбилей отметил труженик тыла Виктор Чернин. Об этом в среду, 20 июля,
Виктор Чернин родом из Мариуполя. В 1941 году поступил в Орловский институт, но позже был эвакуирован в Пензенскую область. Там он работал на фабрике дизелистом. После войны поступил в Рижский институт, получил профессию инженер-химик.
В Рязань Виктор Чернин переехал в 1955 со своей семьей. Всю жизнь трудился на заводе ЖБИ-2.
Виктор Чернин является тружеником тыла и ветераном труда. Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».