В России поисковики будут маркировать «Википедию» как нарушителя закона

Роскомнадзор принял «меры принуждения» в отношении Wikimedia Foundation, Inс. — ей принадлежит энциклопедия.

В России поисковики обязали предупреждать о нарушении «Википедией» закона. Об этом сообщил Роскомнадзор .

Так, служба решила принять «меры принуждения» в отношении Wikimedia Foundation, Inс. — ей принадлежит энциклопедия.

«На интернет-ресурсе Wikipedia остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», — указано в пресс-релизе ведомства.

Роскомнадзор также уточнил, что компанию неоднократно привлекали к ответственности за «неудаление противоправной информации». Общая сумма назначенных штрафов — пять миллионов рублей.