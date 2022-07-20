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В регионе появится новый Почетный гражданин
Звание присвоят генеральному директору Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, академику Российской академии наук, заслуженному врачу России Олегу Карпову.

В регионе появится новый Почетный гражданин. Звание присвоят генеральному директору Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, академику Российской академии наук, заслуженному врачу России Олегу Карпову. Депутаты поддержали инициативу врио губернатора в среду, 20 июля.

До голосования депутатов по этому вопросу врио губернатора Павел Малков сказал, что был знаком с Карповым еще до своего назначения в Рязанскую область. Он отметил, что с помощью Олега Карпова в регионе реализовано множество проектов, охарактеризовал академика как высококлассного специалиста, сохранившего связь с малой родиной.

Председатель социального комитета Сергей Пупков сказал, что их комитет рассмотрел и поддержал инициативу присвоения звания Почетного гражданина Олегу Карпову. Остальные депутаты также проголосовали «за».

По видеосвязи депутаты связались с Олегом Карповым. Он поблагодарил Павла Малкова и народных избранников, сказав, что его номер телефона не меняется с 2004 года и «его знают тысячи рязанцев». Карпов подчеркнул, что «самая большая радость, как врача, когда я вижу счастливые глаза выписываемых пациентов». Врач напомнил, что центр имени Пирогова лечит более 50 тысяч пациентов в год из всех регионов, но он никогда не забывает, что рязанцы — его земляки.

Справка:

Олег Эдуардович Карпов: генеральный директор Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, почетный доктор Пироговского Центра, профессор кафедры, Заслуженный врач России. Автором и соавтор более 200 научных и учебно-методических работ, посвященных актуальным проблемам медицины, внедрению инновационных технологий в клиническую практику, вопросам информатизации и организации здравоохранения. Научный руководитель и консультант двух докторских и шести кандидатских диссертационных исследований. (Данные с сайта Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова).