В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел в селе Строевское на улице Новой вечером во вторник, 19 июля.

В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в селе Строевское на улице Новой вечером во вторник, 19 июля.

Сотрудники ГИБДД остановили 43-летнего водителя «ВАЗ-21213» для проверки документов. У него выявили признаки алкогольного опьянения.

Его отстранили от вождения. На него составили административный протокол. Для освимдетельствования его доставили в Шацкую больницу.