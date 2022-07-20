В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в селе Строевское на улице Новой вечером во вторник, 19 июля.
В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел в селе Строевское на улице Новой вечером во вторник, 19 июля.
Сотрудники ГИБДД остановили 43-летнего водителя «ВАЗ-21213» для проверки документов. У него выявили признаки алкогольного опьянения.
Его отстранили от вождения. На него составили административный протокол. Для освимдетельствования его доставили в Шацкую больницу.