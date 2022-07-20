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В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в селе Строевское на улице Новой вечером во вторник, 19 июля.

В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в селе Строевское на улице Новой вечером во вторник, 19 июля.

Сотрудники ГИБДД остановили 43-летнего водителя «ВАЗ-21213» для проверки документов. У него выявили признаки алкогольного опьянения.

Его отстранили от вождения. На него составили административный протокол. Для освимдетельствования его доставили в Шацкую больницу.