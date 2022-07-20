В Подмосковье три человека умерли из-за отравления неизвестным веществом

Из квартиры, где обнаружили погибших, в реанимацию доставили еще одного мужчину и 15-летнюю девочку с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье три человека умерли из-за отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ С. К. России по Московской области.

Во вторник, 19 июля, в одной из квартир в Подольске нашли тела троих мужчин. У погибших отсутствовали видимые телесные повреждения.

Также из квартиры в реанимацию с признаками отравления неизвестным веществом доставили еще одного мужчину и 15-летнюю девочку.

Следователи допросили хозяина квартиры, который обнаружил погибших, и назначили судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизу.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).