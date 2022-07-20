В московском метро мужчина погиб, попав под поезд

Трагедия произошла на станции «Чкаловская» в среду. 20 июля.

В московском метро мужчина погиб, попав под поезд. Об этом сообщил « Интерфакс ».

Трагедия произошла на станции «Чкаловская» в среду. 20 июля.

По словам источника издания, пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью.

Чтобы достать человека из-под поезда, специалисты отключали напряжение контактного рельса. Из-за этого на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии остановили движение. О том. что оно восстановлено, дептранс Москвы сообщил в 8:24.