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В Горроще сбили человека
Авария произошла в среду, 20 июля, около 17:40 на улице Дзержинского.

В Горроще сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в группе «Рязань».

Авария произошла в среду, 20 июля, около 17:40 на улице Дзержинского. По словам очевидцев, пешеход переходил проезжую часть в не по пешеходному переходу.

На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что на место происшествия направлен экипаж ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото Екатерины Абориной