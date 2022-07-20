В Горроще сбили человека

Авария произошла в среду, 20 июля, около 17:40 на улице Дзержинского.

В Горроще сбили человека. Об этом рассказали очевидцы в группе « Рязань ».

Авария произошла в среду, 20 июля, около 17:40 на улице Дзержинского. По словам очевидцев, пешеход переходил проезжую часть в не по пешеходному переходу.

На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что на место происшествия направлен экипаж ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.