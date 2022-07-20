В Башкирии 60-летний мужчина погиб в ДТП с участием самосвала

Авария произошла в Благоварском районе во вторник, 19 июля.

В Башкирии 60-летний мужчина погиб в ДТП с участием самосвала. Об этом главный инспектор республики Владимир Севостьянов в своем Telegram-канале .

Авария произошла в Благоварском районе во вторник, 19 июля.

На месте дорожных работ 60-летний водитель Lada Largus врезался в стоявший самосвал. Мужчина погиб. Его девятилетняя дочь находится в реанимации детской республиканской клинической больницы Уфы, она в тяжелом состоянии.