В аппарат правительства Рязанской области внесут изменения

Проект постановления губернатора опубликовали на сайте органа в среду, 20 июля.

В аппарат правительства Рязанской области внесут изменения. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали в среду, 20 июля, на сайте органа власти.

Согласно документу, «управление по работе с обращениями граждан» переименуют в «управление по работе с обращениями, запросами граждан, организаций и средств массовой информации». Ведомство продолжит подчиняться одному из заместителей руководителей аппарата правительства региона.

Документ пока не вступил в силу. Кроме того, соответствующие изменения готовятся в регламенте правительства Рязанской области.