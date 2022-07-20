Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
17°
Чтв, 21
18°
Птн, 22
20°
ЦБ USD 54.85 -0.59 21/07
ЦБ EUR 55.83 -0.62 21/07
Нал. USD 60.85 / 56.5 20/07 17:16
Нал. EUR 63.05 / 57.37 20/07 17:16
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
7 605
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
4 560
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
8 753
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
14 597
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В аппарат правительства Рязанской области внесут изменения
Проект постановления губернатора опубликовали на сайте органа в среду, 20 июля.

В аппарат правительства Рязанской области внесут изменения. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали в среду, 20 июля, на сайте органа власти.

Согласно документу, «управление по работе с обращениями граждан» переименуют в «управление по работе с обращениями, запросами граждан, организаций и средств массовой информации». Ведомство продолжит подчиняться одному из заместителей руководителей аппарата правительства региона.

Документ пока не вступил в силу. Кроме того, соответствующие изменения готовятся в регламенте правительства Рязанской области.