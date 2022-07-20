Улица за ТЦ «Премьер» получит имя в честь Героя Советского Союза Ивана Земнухова

Документы передали в мэрию.

В Рязани выбрали название для улицы за ТЦ «Премьер». Она получит имя Героя Советского Союза Ивана Земнухова.

Улица имени молодогвардейца Земнухова в городе есть с 2018 года: она идет параллельно Московскому шоссе за ТЦ «Метро» и заканчивается у реки Павловка. С другой стороны Павловки, за ТЦ «Премьер», в 2018 году никакой улицы не существовало: на этом месте были луга, пока строительная компания «Капитал — строитель жилья» не возвела там район «Центральный». На данный момент один дом готов к сдаче, другие — в процессе строительства.

Зная о том, что улица не имеет наименования — представители застройщика предложили рязанцам придумать свои варианты, а потом запустили голосование, в котором было восемь наименований улицы. Победило название «улица Счастье» — за него в соцсетях проголосовало 174 человека.

Документы представители застройщика передали в мэрию. Там ответили, что инициативная группа не менее 50 человек может вносить подобное предложение. Однако в результате к мнению жителей не прислушались — гордума решила присвоить улице за ТЦ «Премьер» имя молодогвардейца Ивана Земнухова.

«Хотелось, чтобы в Рязани была улица Счастья. Название хорошее, и выбрали рязанцы его сами большинством голосов. С другой стороны, мы согласны с тем, чтобы улица носила имя Героя Советского Союза. Такая практика исторически устоявшаяся, и мы всецело ее поддерживаем», — прокомментировали ситуацию в строительной компании.