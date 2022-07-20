Рязанские полицейские помогли поймать серийных карманников

Благодаря слаженной работе правоохранителей из Москвы, Московской и Рязанской областей. удалось установить лидера группы и всех его соучастников. Ими оказались люди в возрасте от 16 до 45 лет.

Рязанские полицейские помогли установить личность лидера группы серийных карманников и ее участников. Об этом в среду, 20 июля, говорится в релизе пресс-службы столичного УМВД.

Установлено, что в группе состояли около десяти участников. Преступления совершались в основном в столичном метрополитене. Одна девушка подходила к предполагаемой жертве и отвлекала, а вторая девушка незаметно вытаскивала смартфон из кармана. Затем другие сообщники взламывали телефоны, удаляли содержимое и продавали на рынке. Прибыль делили между собой.

Благодаря слаженной работе правоохранителей из Москвы, Московской и Рязанской областей. удалось установить лидера группы и всех его соучастников. Ими оказались люди в возрасте от 16 до 45 лет.

«В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и на одном из столичных рынков изъяты компьютерная техника, более 100 аппаратов мобильной связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила представитель пресс-службы Ирина Волк.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Их заключили под стражу.

В настоящее время в полицию обратились шесть потерпевших. Проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению всех лиц, пострадавших от криминальных деяний фигурантов.

Предварительное расследование продолжается.