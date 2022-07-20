Рязанка рассказала о неудавшейся прогулке на теплоходе по Оке

По словам женщины, рейс отменили без предупреждения, как это положено по закону, а директор фирмы по телефону ответил, что «плевал на законодательство».

Рязанка рассказала о неудавшейся прогулке на теплоходе по Оке. Информацию опубликовали в группе « Рязань ».

Жительница Рязани рассказала, что в среду, 20 июля, она решила покататься на теплоходе по Оке вместе с братом, который приехал из Санкт-Петербурга. Они выбрали на сайте подходящее время и приехали на пристань за 20 минут до начала прогулки. Там вместе с другими желающими они узнали, что рейсы в этот день отменены.

Рязанка подчеркнула, что нигде не было указано информации об отмене прогулок, а другие пассажиры, позвонив заранее по телефону, получили утвердительный ответ о том, что поездка состоится.

«Коллегиально решили позвонить по указанному на пристани телефону и спросить почему об отмене прогулок нет нигде информации. Трубку взял, как выяснилось директор фирмы, осуществляющей речные турперевозки и на вопрос почему в соответствии с законодательством нет нигде информации ни на пристани, ни на сайте об отмене рейсов, нам прямым текстом сказали «плевал я на законодательство"(слово в слово), сегодня никто никуда не пойдет и все объяснения», — рассказала женщина.

Она отметила, что ей было стыдно перед своими гостями за такой «туристический сервис по-рязански», а сотрудники компании не извинились за причиненные неудобства.