Рязанка рассказала, как в Горроще на нее выбежала стая собак

Инцидент произошел в среду, 20 июля, на улице Высоковольтной.

Рязанка рассказала, как на нее в Горроще выбежала стая собак.

В среду, 20 июля, Тамара шла к дому № 29 корпус 3 по улице Высоковольтной. Когда она поравнялась с детской площадкой, на нее выскочили собаки. По словам женщины, их было не меньше 12.

«Я медленно опустила голову и остановилась», — рассказала она корреспонденту РЗН. Инфо. Сначала она испугалась, что животные набросятся на нее или детей, которые могли играть на площадке. Но их на улице в тот момент не оказалось. А собаки потеряли интерес к Тамаре, после того, как женщина застыла.

Рязанка вспомнила, что в кармане у нее телефон. Она попыталась сфотографировать часть стаи, которая осталась на площадке. Женщина заметила, что по соседству, на улице Весенней, находится еще одна детская площадка. Только по счастливой случайности детей днем на улице не оказалось. «Они же могли испугаться и закричать. А собаки могли на крик среагировать по-разному», — считает рязанка. Она попросила горадминистрацию принять меры, чтобы обезопасить жителей микрорайона.