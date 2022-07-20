Рязанка призвала сохранить забор школы № 22 на улице Керамзавода

По мнению горожанки, он создает особый колорит района.

Рязанка призвала сохранить забор школы № 22 на улице Керамзавода. Об этом сообщается в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По словам горожанки, с правой стороны он уже снесен. Несмотря на это, капитальный забор, по мнению рязанки, создает особый колорит района.

«Наверное он не представляет никакой архитектурной ценности, но, так как проект по реставрации нигде не выложен, есть вероятность, что вместо него поставят обычную железную решетку. Капитальный забор вместе со зданием все-таки создают особый колорит этого района, тем более, он того же времени постройки, что и школа, а это 50-е годы», — отметила пользовательница.