Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях июля

Рейтинг опубликовал сервис SuperJob.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях июля. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob .

Самой высокооплачиваемой вакансией назвали работу заместителя директора по экономике и финансам с зарплатой от 150 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга оказалась вакансия прораба отделочных работ, за которую обещают от 90 тысяч рублей.

Зарплата за вакансию, оказавшуюся на третьем месте — специалист по оптовым продажам автозапчастей— составляет от 80 тысяч рублей.

Зарплату от 67 700 рублей обещают менеджеру по работе с ключевыми клиентами, эта вакансия расположилась на четвертом месте рейтинга. Инженер-программист «1С», попавший на пятое место, получит от 55 тысяч.