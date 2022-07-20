Рязанцам рассказали о погоде на 21 июля

В течение дня возможны кратковременные дожди, местами сильные, и грозы.

В Рязанской области в четверг, 21 июля, будет облачно с прояснениями. Соответствующий прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов. Днем потеплеет до +16…+21 градуса.

В течение дня возможны кратковременные дожди, местами сильные, и грозы.

Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду.