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Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток
Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более трех лет.

Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью более 30 гектаров находится в Михайловском районе. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более трех лет из-за чего территория полностью заросла сорняками: полынью, пижмой, пыреем и другими растениями.

Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 35 тысяч рублей.