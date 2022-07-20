Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток

Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более трех лет.

Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью более 30 гектаров находится в Михайловском районе. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более трех лет из-за чего территория полностью заросла сорняками: полынью, пижмой, пыреем и другими растениями.

Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 35 тысяч рублей.