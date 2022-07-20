Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток
Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более трех лет.
Рязанца оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом
Участок площадью более 30 гектаров находится в Михайловском районе. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю более трех лет из-за чего территория полностью заросла сорняками: полынью, пижмой, пыреем и другими растениями.
Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 35 тысяч рублей.