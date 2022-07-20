На Ямале медвежонок загрыз мужчину

Трагедия произошла в понедельник, 18 июля.

На Ямале медвежонок загрыз мужчину. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления следкома .

Инцидент произошел в окрестностях Ноябрьска на расстоянии около 10 километров от озера Светлое. Тело мужчины нашли во вторник, 19 июля. Его личность установлена. Также специалисты осмотрели территорию и допросили очевидца трагедии.

Следователи выяснили, что двое мужчин проживали во временном жилище на территории лесотундры. Два года они подкармливали дикого медвежонка, тем самым приучив его приходить к ним за едой.

В понедельник, 18 июля, около 19:00 животное напало на кормящего мужчину. Очевидец успел скрыться в домике. Однако медведь пытался проникнуть в избу. Животное сломало дверь и укусило мужчину за руку. Вооружившись топором, он отбился от медведя.

Правоохранительные органы узнали об инциденте на следующий день. Приехавшие полицейские убили медведя, вернувшегося на место трагедии.

Следователи продолжают проверку по факту инцидента.