На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
В среду, 20 июля, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:
- улица 2-й Дачный переулок, дома №№ 14/2, 16/1;
- улица Заречная, дома с 3 по 11/35 (нечетная сторона), с 4 до 12/33 (четная сторона);
- улица Подгорная, дом № 32;
- улица Свободы, дом № 26;
- улица Скоморошинская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
Ранее сообщалось, что на девяти улицах Горрощи отключат холодную воду.