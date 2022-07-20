На пяти улицах Рязани отключили холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 20 июля, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица 2-й Дачный переулок, дома №№ 14/2, 16/1;

улица Заречная, дома с 3 по 11/35 (нечетная сторона), с 4 до 12/33 (четная сторона);

улица Подгорная, дом № 32;

улица Свободы, дом № 26;

улица Скоморошинская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Ранее сообщалось, что на девяти улицах Горрощи отключат холодную воду.