Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала работы по ремонту дворовых территорий

Глава горадминистрации посетила четыре объекта — дворы на улицах Подгорной, Типанова, Дзержинского и на Михайловском шоссе.

Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала работы по ремонту дворовых территорий. Итоги рейда в среду, 20 июля, она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

Глава горадминистрации посетила четыре объекта — дворы на улицах Подгорной, Типанова, Дзержинского и на Михайловском шоссе.

Так, во дворе дома № 10 по улице Подгорной подрядчик должен обустроить тротуар. По плану работы должны быть завершены через две недели, но у мэра города остались замечания.

«Везде не окошена трава, в некоторых местах она выше человеческого роста. Управляющей компании — привести в порядок территорию в ближайшее время», — написала Сорокина.

Далее во дворе дома № 16 корпус 1 по улице Типанова работы идут в активной стадии. Подрядчику предстоит выровнять проход между дворами, опилить деревья, сделать асфальт. С учетом дождей окончание работ перенесли на 10 августа. Работы во дворе дома № 240 корпус 1 по Михайловскому шоссе идут активнее. Здесь подрядчик не только сделает дорогу и тротуар, но и сделает экопарковку.

«Получается комплексно благоустроенный двор, а контейнерная площадка в безобразном состоянии! Управляющая компания просто обязана привести территорию в порядок! Асфальтировка дороги будет вплоть до магазина „Оливье“ — организации нужно поставить новые ограничители парковки автотранспорта. Территория должна выглядеть целостно и эстетично», — добавила мэр.

Что касается двора дома № 18 по улице Дзержинского — там ремонт двора ведется совместно с капитальным ремонтом жилого дома. Из-за этого в работе случился рассинхрон — лежащие на дороге стройматериалы мешают подрядчику приступить к ремонту асфальта.

«Есть опасения по срокам — погода дождливая, предстоит в том числе капремонт крыши. Жители не должны страдать от отсутствия синхронизации у двух организаций. Нужно решить вопрос и успеть сдать объект до окончания сезона — поставила задачу руководству управления благоустройства», — заключила глава горадминистрации.