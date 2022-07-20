Малков поблагодарил депутатов облдумы за работу на весенней сессии

Политик выступил на заключительном заседании регионального парламента в среду, 20 июля.

Врио губернатора Павел Малков поблагодарил депутатов Рязанской областной думы за работу, которую они провели во время весенней сессии. Политик выступил на заключительном заседании облдумы в среду, 20 июля.

Павел Малков отметил, что минувшая сессия проходила в непростых условиях на фоне санкционного давления на страну. «Вы качественно реагировали на вызовы. В результате создано поле для работы в непростых условиях», — отметил он.

Врио губернатора рассказал, что при поддержке депутатов Госдумы от Рязанской области область получила более двух милллиардов рублей. «Большая часть из них направлена на дороги. Это вопрос номер один. Работа идет, она запущена», — рассказал Малков, заметив, что «куда бы не приезжал, об этом говорят». Остальные средства направлены на важные задачи, как выразился врио губернатора, для социального комфорта жителей области.

Он напомнил, что депутаты работали над более чем 50 законами. Среди последних, которые выделил Малков — инициатива, разработанная вместе с областным прокурором. Закон позволяет помочь дольщикам: достроить проблемные объекты, привлекая для завершения строительства нового инвестора.

Также Малков порекомендовал депутатам до сентября не выходить из повестки, больше проводить время в своих округах и там контролировать реализуемые проекты.