Малков: ежедневно вижу транспортный коллапс на Северной окружной дороге

Врио губернатора Павел Малков заявил, что ежедневно видит транспортный коллапс на Северной окружной дороге, на которой проводится реконструкция. Об этом в среду, 20 июля, сообщил политик на заседании правительства.
«Северная окружная. Я вижу там каждый день коллапс транспортный. Мы хорошее дело превращаем в негатив», — заявил глава региона.
Зампред правительства Евгений Беленецкий заявил, что проект производства работ предусматривал полное перекрытие дорогу, однако для удобства жителей половину дороги открыли для движения.
«Работы ведутся с опережением графика. На месте находится 40 человек и 15-18 единиц техники. Работа ведется по 16-18 часов в день. На данный момент обеспечить большую интенсивность на участке дороги не представляется возможным», — пояснил Беленецкий.
Малков предложил «отсыпать полосу рядом» и посетовал, что «зачастую работы на объекте не велись.
«Нужно чтобы люди были там всегда», — заявил Малков.
Беленецкий объяснил, что некоторые работы ведутся ниже проезжий части и предложил установить камеры, чтобы люди анализировали реконструкцию.
«Нужно усилить работу подрядчика. Хорошо, что работы ведутся с опережением графика, но его нужно опережать еще», — заключил глава региона.