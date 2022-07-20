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Малков: ежедневно вижу транспортный коллапс на Северной окружной дороге
Об этом политик сообщил на заседании правительства.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что ежедневно видит транспортный коллапс на Северной окружной дороге, на которой проводится реконструкция. Об этом в среду, 20 июля, сообщил политик на заседании правительства.

«Северная окружная. Я вижу там каждый день коллапс транспортный. Мы хорошее дело превращаем в негатив», — заявил глава региона.

Зампред правительства Евгений Беленецкий заявил, что проект производства работ предусматривал полное перекрытие дорогу, однако для удобства жителей половину дороги открыли для движения.

«Работы ведутся с опережением графика. На месте находится 40 человек и 15-18 единиц техники. Работа ведется по 16-18 часов в день. На данный момент обеспечить большую интенсивность на участке дороги не представляется возможным», — пояснил Беленецкий.

Малков предложил «отсыпать полосу рядом» и посетовал, что «зачастую работы на объекте не велись.

«Нужно чтобы люди были там всегда», — заявил Малков.

Беленецкий объяснил, что некоторые работы ведутся ниже проезжий части и предложил установить камеры, чтобы люди анализировали реконструкцию.

«Нужно усилить работу подрядчика. Хорошо, что работы ведутся с опережением графика, но его нужно опережать еще», — заключил глава региона.