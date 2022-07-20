Лавров: избежать спецоперации было невозможно

Глава ведомства заявил, что спецоперации нельзя было избежать, потому что вопрос с населением Донбасса много лет оставался открытым. Было неизвестно, как долго Киев издевался бы над своими же жителями.

Избежать спецоперации на Украине было невозможно. Об этом в среду, 20 июля, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

Глава ведомства заявил, что спецоперации нельзя было избежать, потому что вопрос с населением Донбасса много лет оставался открытым. Было неизвестно, как долго Киев издевался бы над своими же жителями.

Лавров добавил, что, когда началась спецоперация, он испытал облегчение, но не радость.

«Потому что очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую», — добавил глава МИД.