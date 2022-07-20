Лавров: географические задачи спецоперации изменились
По его словам, теперь в планах России освободить не только территории ДНР и ЛНР, но и ряд других городов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации изменились. Его слова в среду, 20 июля,
По его словам, теперь в планах России освободить не только территории ДНР и ЛНР, но и ряд других городов.
Лавров подчеркнул, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше.