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Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России
В него включили эмбарго на золото, расширение черного списка, а также уточнение финансовых и торговых санкций.

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чешское председательство в совете ЕС.

Санкции вступят в силу с 21 июля. В новый список ограничений включили запрет на покупку золота из России в виде полуфабрикатов и лома. Уточняется, что на украшения запрет не распространяется. В черный список ЕС включат еще 48 физлиц и организаций, чиновников и бизнесменов, а также мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя Александра Залдастанова (Хирурга).

Новый пакет санкций уточняет ограничения на финансовую деятельность России. Подчеркивается, что Евросоюз не накладывает ограничений на торговлю с Россией продовольствием и удобрениями.

Также все действующие антироссийские санкции продлили на полгода.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».