Депутаты Рязанской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете

Решение приняли на заседании в среду, 20 июля.

Депутаты Рязанской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Решение приняли на заседании регионального парламента — оно состоялось в среду, 20 июля.

Доходная и расходная части казны увеличили на 2 млрд 185 млн 512,7 тысяч рублей. Она пополнилась за счет дополнительно поступающих средств из федерального бюджета.

Дополнительные средства предусмотрены по целому ряду направлений. Наибольший объем придется на господдержку дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования как регионального, так и местного значения — 1 млрд 250 млн рублей. На 170 млн 294,7 тысяч рублей увеличили финансирование мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На развитие сферы соцобслуживания назначили 54 млн 865,7 тысяч рублей субсидий. Еще 102 млн 663,3 тысяч рублей выделены на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на реализацию государственных программ Рязанской области, в том числе за счет неиспользуемых в 2021 году ассигнований: «Развитие здравоохранения» — на 50 млн рублей, «Социальное развитие населенных пунктов» — на 37 млн 670,2 тысяч рублей, «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» — на 118 млн 861,4 тыс. рублей, «Социальная защита и поддержка населения» — на 693 млн 760,2 тысяч рублей, в том числе на обеспечение софинансирования для осуществления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 18 лет — 269 млн рублей.

Также депутаты поддержали инициативу врио губернатора Павла Малкова о выплате единовременного денежного вознаграждения (в сумме 114,9 тысяч рублей) сотрудникам Росгвардии и военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции. На них выделили 40 млн рублей за счет уменьшения объема средств, направляемых на увеличение резервного фонда Правительства Рязанской области.

Зампред правительства регионального парламента Александр Шевырев отметил актуальность поправок в документ. «Изменения в бюджет области связаны в основном с поступлением средств из федерального бюджета. Это поддержка экономики, промышленности, укрепление малого и среднего бизнеса, развитие демографического направления — помощь семьям с детьми, модернизация жилищно-коммунального комплекса. Также в законе предусмотрены средства на завершение и создание новых спортивных объектов, что актуально для многих муниципальных образований», — заявил депутат.