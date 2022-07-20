Болельщиков футбольного клуба «Рязань-ВДВ» не пустили на стадион в Тамбове

Рязанцы отметили, что руководство клуба и тренерский штаб также не знали о том, что игра будет проходить без зрителей.

Болельщиков футбольного клуба «Рязань-ВДВ» не пустили на стадион в Тамбове. Сообщение об этом появилось в группе «Новости Рязани «ВКонтакте» в среду, 20 июля.

Рязанцы рассказали, что игра на 1/8 финала Кубка России по женскому футболу проходила 17 июля на стадионе «Локомотив». Команда «Рязань-ВДВ» играла с тамбовским клубом «Академия футбола». Матч проходил без зрителей, однако рязанцев об этом никто не предупредил.

«Мы проделали в Тамбов огромный путь кто на поезде, кто на автобусе и нам такое вот препятствие «починили», настроение испортили и очень сильно обломали, и нам приходилось из-за забора поддерживать команду. Так нельзя делать! Все дезорганизовано», — рассказали болельщики.

Рязанцы отметили, что руководство клуба и тренерский штаб также не знали о том, что игра будет проходить без зрителей.

«Ответственные лица от спортивных чиновников Тамбовской области должны быть привлечены… Если по-хорошему, то всю «Академию Футбола», у которой, судя по всему есть и женский футбольный клуб и теперь мужской футбольный клуб, следует оштрафовать за такое, а стадион «Локомотив» в городе Тамбове дисквалифицировать до конца текущего сезона», — говорится в сообщении.

Отметим, что сообщение о том, что матч будет проходить без зрителей опубликовали в группе тамбовской «Академии футбола» за два дня до матча. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Рязань-ВДВ».

Фото группы «Тамбовская «Академия футбола»